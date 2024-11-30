Buffa su Gosens: "Arrivato all'ultimo e solo dopo la Fiorentina si è accorta di chi avevano preso. È strepitoso"

Federico Buffa ha parlato durante l'evento per il premio Fair Play Menarini che si è svolto a Palazzo Vecchio. Il noto giornalista ha elogiato il nuovo esterno della Fiorentina, Robin Gosens, arrivato...

Federico Buffa ha parlato durante l'evento per il premio Fair Play Menarini che si è svolto a Palazzo Vecchio. Il noto giornalista ha elogiato il nuovo esterno della Fiorentina, Robin Gosens, arrivato proprio nelle ultime ore di calciomercato estivo. Queste le sue parole:

"Una storia futura sulla Fiorentina? Ce l'ho già. Ho avuto il piacere di conoscere Gosens che mi ha portato via il cuore perchè è una delle persone più strepitose che ho incontrato nel mondo del calcio. Parla l'italiano meglio di me, è perfetto. Il fatto che la Fiorentina l'abbia preso all'ultimo secondo, gli è proprio caduto in braccio, e solo dopo si siano accorti di chi si sono ritrovati in casa è fantastico."

L'EX ARBITRO PARLA DI MAZZOLENI E DEL PUBBLICO DI FIRENZE

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