Buffa: “Mi piace Commisso: ha il vizio di dire le cose come stanno. Spero che il calcio lo segua”

Federico Buffa, noto volto di Sky, ha rilasciato un’intervista durante l’evento organizzato dalla Fondazione Niccolò Galli durante la quale ha parlato del Presidente Rocco Commisso. Ecco le sue parole: “Commisso ha il vizietto di dire le cose come stanno. Recentemente disse una frase molto forte, sulla cultura americana nonostante lui sia italiano di origine. “Se negli USA un amministratore di un club quotato in borsa mettesse così in difficoltà i propri azionisti per via di un comportamento illecito, negli Stati Uniti farebbero causa”. È la pura e sacrosanta verità. Lontana dal nostro modo di pensare, ma l’americano dice così. Gli americani vengono qui perché pensano di fare del business, quindi gradirebbero regole chiare per tutti. A me piace molto che, anche se è l’ultimo arrivato, ha detto una cosa che ha fatto rumore. Mi auguro che ci sarà un punto di incontro alla fine in quello che chiede Commisso nel calcio”

