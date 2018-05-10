BUFALA BALOTELLI A FIRENZE CON CORVINO. ECCO LA VERITÀ

Balotelli a Firenze a Villa Cora con Pantaleo Corvino? No, si tratta di una bufala. Nelle ultime ore tra i tifosi viola è circolata questa voce con tanto di foto in cui si vedeva Mario Balotelli pranz...

Balotelli a Firenze a Villa Cora con Pantaleo Corvino? No, si tratta di una bufala. Nelle ultime ore tra i tifosi viola è circolata questa voce con tanto di foto in cui si vedeva Mario Balotelli pranzare nel capoluogo toscano. La verità è che quello scatto risale a diverse settimane fa quando il centravanti ex Inter ha passato qualche giorno a Forte dei Marmi e non a Firenze nella giornata di ieri. Anche il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino nella giornata di ieri non si è praticamente mai mosso dal centro sportivo viola. Dunque si tratta di una bufala a tutti gli effetti...

Flavio Ognissanti