Bucciantini: “Zaniolo andrebbe preso in questo momento, Nzola come secondo attaccante”

L’opinionista di Sky Marco Bucciantini, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno riguardo l’interesse viola per Zaniolo, ed i vari nomi che potrebbero fare comodo in casa viola: “Io sul mercato non chiederei la luna. Zaniolo è in un momento nel quale andrebbe preso. Se vuoi un esterno che vuoi quantità e qualità lui è un bel nome. In più sarebbe un ritorno. Italiano rimarrà, nell’incontro avranno parlato di come migliorare la squadra. Va mantenuta la lunghezza della squadra. Italiano deve essere messo in difficoltà nel togliere i titolari. I 2 attaccanti a turno, hanno dato qualcosa. Ma alla fine nessun dei 2 era titolare fisso, nelle 2 finali si sono alternati. Li alla fine qualcosa puoi cambiare. Nzola sarebbe un buon profilo, ma per essere il secondo, Milik invece sarebbe stato un buon profilo. Invece a Bergamo andrebbe preso Hojlund, non il passato che è Zapata. Per me un difensore interessante è Ampadu, oppure Hien. Il primo è ottimo nel giocare dentro al campo, mentre il secondo è un bel marcatore. Il gallese nella rosa ci sta. Avvolte retrocedono anche giocatori buoni. Sul centrocampo bisogna vedere la caratteristiche che si cercano, a me piace Hjulmand del Lecce, o Rovella. Non è un urgenza vendere Cabral, ha trovato un buon rendimento. Possiamo pensare serenamente su di lui. Nico ha fatto 14 gol in 3 mesi, Italiano sa far segnare le punte. Per la porta il mio nome è Carnesecchi, mi da l’impressione di avere una grande tecnica.”