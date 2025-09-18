Bucciantini sprona Fagioli: "Manca di personalità, se non è a suo agio affonda; deve ritrovarsi"

L'ex Juve fatica ad imporsi in cabina di regia nella Fiorentina di Pioli, paga ancora gli strascichi di una passata stagione complicata

Le prestazioni di Nicolò Fagioli continuano a far discutere, soprattutto dopo un inizio di stagione in cui, da regista titolare della Fiorentina, non è ancora riuscito a imporsi come ci si aspettava. A parlarne ai microfoni di Radio Bruno Toscana è stato il giornalista Marco Bucciantini, che ha analizzato con lucidità le difficoltà del giovane centrocampista ex Juventus.

Secondo Bucciantini, il problema principale è legato alla personalità e alla continuità: “Mi sembra semplicemente un ragazzo che deve ancora costruirsi dal punto di vista della personalità. È uno di quei giocatori che, se non si trova perfettamente a suo agio, tende a calare di rendimento”. Nessun dubbio, però, sul fatto che la scelta di Pioli di impiegarlo regolarmente sia basata su quanto mostrato in allenamento: “Se Pioli lo manda in campo, è perché evidentemente in settimana dimostra di avere qualità. Il punto è che ancora non riesce a esprimerle pienamente in partita”.

Bucciantini ha poi ricordato anche le difficoltà personali che Fagioli ha vissuto nell’ultimo anno, un fattore che potrebbe continuare a influire: “Lo scorso anno aveva iniziato bene, poi è calato dopo la situazione che lo ha coinvolto, perdendo un po’ di serenità. Ora ha bisogno di ritrovare fiducia e ritmo”. Un passaggio difficile. La speranza è che, con il lavoro e il tempo, Fagioli riesca a trovare la propria dimensione in viola.