Bucciantini: "Non accuserò mai Vanoli di non dare il giusto atteggiamento alla Fiorentina"

Il giornalista ha difeso l'operato del tecnico viola attualmente

A Radio Bruno è intervenuto Marco Bucciantini per parlare di Fiorentina: "Domani ci sono due squadre in difficoltà, la Fiorentina ha vinto solo una gara e i punti vanno fatti per qualunque obiettivo. Troviamo una squadra che non ha una gran difesa e con tanti infortunati, quindi magari se ne può approfittare perché dobbiamo scoprire cos'è questa squadra."

Prosegue: "Questa squadra ha avuto dei buoni momenti tipo il secondo tempo contro il Genoa o una buona parte contro il Como. A Milano non abbiamo mai dato noia all'Inter che comunque quest'anno concede e noi abbiamo fatto poco rispetto alle altre avversarie che ha avuto perché ha problemi di equilibrio e subisce diversi tiri."

Su Vanoli: "Nemmeno lui crede a quello che dice perché non è vero che abbiamo fatto una grande gara, lo dice per difendere i ragazzi in conferenza. Il secondo tempo non l'ha gestito bene e loro sono cresciuti tanto, infatti nel finale arrivavano da tutte le parti. Vanoli ha cercato di difendere il possibile perché la classifica non gli permette di giocarsela con chiunque, ma non lo accuso di problemi di atteggiamento."