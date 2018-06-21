Labaro Viola

Bucciantini: "Marchisio sarebbe perfetto per la Fiorentina. Sarebbe un'ottima idea"

Di Marchisio ha parlato a Radio Blu l'opinionista Marco Bucciantini"Se accettasse una riduzione dello stipendio sarebbe perfetto. Ha almeno altri due anni al top, sarebbe un’ottima idea. E’ vero che s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2018 12:59
Bucciantini: "Marchisio sarebbe perfetto per la Fiorentina. Sarebbe un'ottima idea" - Torino, 20.11.12, Juventus Stadium, Uefa Champions League, Juventus - Chelsea. Nella foto: Claudio Marchisio
Torino, 20.11.12, Juventus Stadium, Uefa Champions League, Juventus - Chelsea. Nella foto: Claudio Marchisio
News
Fiorentina
Bucciantini
Marchisio
Condividi

Di Marchisio ha parlato a Radio Blu l'opinionista Marco Bucciantini

"Se accettasse una riduzione dello stipendio sarebbe perfetto. Ha almeno altri due anni al top, sarebbe un’ottima idea. E’ vero che sia marcatamente juventino in tutto e per tutti, ma io andrei oltre queste cose. In questo momento mi dà la sensazione che abbia più voglia di giocare che di guadagnare. Poi porterebbe una mentalità vincente nello spogliatoio. E’ solamente una mia idea, non so se Corvino abbia intenzione di prenderlo in considerazione”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok