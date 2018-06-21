Bucciantini: "Marchisio sarebbe perfetto per la Fiorentina. Sarebbe un'ottima idea"
Di Marchisio ha parlato a Radio Blu l'opinionista Marco Bucciantini"Se accettasse una riduzione dello stipendio sarebbe perfetto. Ha almeno altri due anni al top, sarebbe un’ottima idea. E’ vero che s...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2018 12:59
Di Marchisio ha parlato a Radio Blu l'opinionista Marco Bucciantini
"Se accettasse una riduzione dello stipendio sarebbe perfetto. Ha almeno altri due anni al top, sarebbe un’ottima idea. E’ vero che sia marcatamente juventino in tutto e per tutti, ma io andrei oltre queste cose. In questo momento mi dà la sensazione che abbia più voglia di giocare che di guadagnare. Poi porterebbe una mentalità vincente nello spogliatoio. E’ solamente una mia idea, non so se Corvino abbia intenzione di prenderlo in considerazione”.