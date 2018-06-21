Bucciantini: "Marchisio sarebbe perfetto per la Fiorentina. Sarebbe un'ottima idea"

Di Marchisio ha parlato a Radio Blu l'opinionista Marco Bucciantini"Se accettasse una riduzione dello stipendio sarebbe perfetto. Ha almeno altri due anni al top, sarebbe un’ottima idea. E’ vero che s...

A cura di Redazione Labaroviola 21 giugno 2018 12:59

Torino, 20.11.12, Juventus Stadium, Uefa Champions League, Juventus - Chelsea. Nella foto: Claudio Marchisio

Condividi