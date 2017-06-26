Bucciantini: "Mai stato feeling fra Firenze e i Della Valle. Comunicato di oggi mossa provocatoria"

Il giornalista fiorentino Marco Bucciantini, ha parlato a Sky Sport del caos che ruota attorno alla Fiorentina, specialmente dopo il comunicato arrivato nel pomeriggio da parte della società. Queste l...

Il giornalista fiorentino Marco Bucciantini, ha parlato a Sky Sport del caos che ruota attorno alla Fiorentina, specialmente dopo il comunicato arrivato nel pomeriggio da parte della società. Queste le sue parole: "A Firenze si lavora per dividere. Il comunicato di oggi non mette in vendita nulla, un club non si vende con queste dinamiche. I Della Valle hanno voluto ricordare di aver salvato la Fiorentina, ma lo hanno fatto con presunzione, col solito frasario che tiene distante società e tifosi. Serve passione e dedizione a Firenze: non ho mai visto Diego Della Valle andare ad un allenamento. I tifosi non vogliono sforzo economico, ma sforzo sentimentale."