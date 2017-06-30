Bucciantini: "La spina dorsale della squadra partirà. Dopo le cessioni si dovranno fare i giusti acquisti per dare un'idea di calcio"

Il giornalista sportivo Marco Bucciantini, ospite a Sky Sport, ha voluto dire la sua sulla movimentata situazione che circonda la Fiorentina. Così il giornalista: "Le cessioni estive riguardano la spi...

Il giornalista sportivo Marco Bucciantini, ospite a Sky Sport, ha voluto dire la sua sulla movimentata situazione che circonda la Fiorentina. Così il giornalista: "Le cessioni estive riguardano la spina dorsale della squadra. La Fiorentina si sta muovendo per fare in modo di avere un gruppo che corra di più, secondo le esigenze dell'allenatore. Kalinic però è un giocatore che tatticamente potrebbe fare ancora parte della nuova Fiorentina: si muove molto negli ultimi 40 metri, assomiglia un po' a Klose. Si capirà molto delle intenzioni della società fra qualche settimana, quando saranno arrivati un sacco di soldi e si dovrà fare la squadra. I Viola avranno la possibilità di investire pesantemente per imprimere una loro idea di calcio, la cosa migliore sarebbe puntare sui giovani italiani, per esempio Orsolini..."