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Bucciantini: "Kalinic può andare al Milan anche se prendono un altro attaccante, vi spiego perché"

Il direttore de L'Unità Marco Bucciantini ha parlato di calciomercato viola ai microfoni di Sky, soffermandosi sul perché Kalinic potrebbe andare al Milan a prescindere:“Sta nascendo un 3-5-2 e penso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2017 16:31
Bucciantini: "Kalinic può andare al Milan anche se prendono un altro attaccante, vi spiego perché" -
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Il direttore de L'Unità Marco Bucciantini ha parlato di calciomercato viola ai microfoni di Sky, soffermandosi sul perché Kalinic potrebbe andare al Milan a prescindere:“Sta nascendo un 3-5-2 e penso che Kalinic possa arrivare comunque insieme ad un altro attaccante. Morata-André Silva è strana ma è magnifica come idea”.

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