Bucciantini: "Kalinic può andare al Milan anche se prendono un altro attaccante, vi spiego perché"

Il direttore de L'Unità Marco Bucciantini ha parlato di calciomercato viola ai microfoni di Sky, soffermandosi sul perché Kalinic potrebbe andare al Milan a prescindere:“Sta nascendo un 3-5-2 e penso...

A cura di Redazione Labaroviola 18 luglio 2017 16:31

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