Bucciantini: “Fiorentina tornata protagonista. Il gioco è apprezzato in tutta Italia. Champions? Giusto sognare”

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel corso del consueto filo diretto per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

“Sogno Champions League? Secondo me è giusto a prescindere sognare perchè aiuta a vivere meglio e ad avere degli obiettivi. Giusto in questo momento che questa squadra ci faccia sognare. Abbiamo messo in campo due anni di lavoro nello stadio dei campioni d’Italia. Ieri hai chiamato il Mondo a casa tua: è stata una settimana in cui è giusto sognare.

Mercato di gennaio? Io voglio vedere il presente e la prossima è una partita importante. Sicuramente manca un difensore centrale ma le assenze sono state risolte da Martinez Quarta e Kayode che sono i migliori di questo avvio. La società sul mercato farà il suo come ha dimostrato anche ieri.

Fiorentina ai vertici del calcio italiano? La Fiorentina è tornata protagonista e dal cambio di proprietà ci è voluto anche un po’, ma per dire questa è già la terza volta che battiamo il Napoli e molti altre grandi club d’Italia. Il modo di giocare della Fiorentina è molto apprezzato in Italia.”

