Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Bucciantini: “Fiorentina? Chiunque crede di arrivare e fare l’eroe. L’inganno ha fregato Vanoli”

Redazione

23 Dicembre · 16:27

Aggiornamento: 23 Dicembre 2025 · 16:27

ACF FiorentinaPaolo VanoliParatici

"Paratici? Non mi sembra un soggetto da disperati"

Marco Bucciantini, opinionista e tifoso della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva in merito alla prima vittoria stagionale della viola contro l’Udinese e all’arrivo di Paratici. Ecco le sue parole.

“La Fiorentina lo scorso anno è arrivata 20 punti sopra l’Udinese. La partita al Franchi è stata indirizzata da un errore senza senso di Okoye, un giocatore che fa blocchi di buone partite e poi fa cosa inspiegabili. Poi non è stato solo l’errore, perché Genoa-Atalanta è stata un’altra partita. L’Udinese si è paralizzata, il cambio di modulo li ha fermati. La viola ha avuto 10-11 occasioni da gol nettissime. Davanti a una situazione difficile i friulani si sono spaventati”.

Un pensiero su Paratici

“Milan e Fiorentina che lo hanno cercato sono squadre storiche. Ora certo, i viola hanno necessità diverse. In questo momento c’è una sensualità alla Fiorentina: chiunque crede di arrivare e fare meglio, arrivare e fare l’eroe. Questo è stato l’inganno che ha fregato Vanoli. Anche per Paratici è una bella possibilità. Per la Fiorentina è la scossa e il nome che possono revitalizzare la piazza. A me sembra una grande chiamata. Non mi sembra un soggetto per disperati Paratici“.

