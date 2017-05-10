Bucchioni: "È vero, la Fiorentina ha cercato Simone Inzaghi. Pioli già fatta? Non è proprio cosi..."

La Fiorentina aveva fatto la sua scelta. Si tratta di Giampaolo della Sampdoria" così Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole sulle vicende fine casa viola: "Da quello che leggo sembra che Pioli stia già allenando la Fiorentina. Non è così, so che ci sono dei dubbi in questo momento. Quando la situazione non va per il meglio, Pioli perde la bussola. La Fiorentina non può sbagliare allenatore, il margine di errore deve essere minimo. Qualche dubbio ce l’ho, non tanto per l’allenatore, quanto per la situazione con cui Pioli avrebbe a che fare. La Fiorentina deve essere convinta che questa è la scelta migliore. La scelta della Fiorentina era Giampaolo. La società aveva pensato anche a Inzaghi a testimonianza delle difficoltà con cui si trova a che fare il club viola" conclude Bucchioni.