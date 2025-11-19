19 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:54

Bucchioni: “Vanoli è arrivato ora, perdere contro la Juve non sarebbe una tragedia”

19 Novembre · 22:54

Il giornalista analizza la sfida di sabato, le pressioni sulla Juventus e il tempo necessario per il lavoro di Vanoli

Si avvicina Fiorentina-Juventus, in programma sabato, e il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la sfida ai microfoni di Tuttomercatoweb.comDiciamo che per la Fiorentina, nonostante la classifica, non sarebbe una tragedia. Vanoli è arrivato ora a Firenze, può perdere contro la Juventus”.

Bucchioni ha poi analizzato il momento delle due squadre:
Chi non può lasciare punti è Spalletti, dipende se la Juve vuole davvero puntare allo Scudetto o meno. La Fiorentina ha ancora del tempo per dare la scossa e provare a risalire, soprattutto deve aspettare i frutti del lavoro di Vanoli. Spalletti, invece, ha già sulle spalle due partite di campionato e la sua squadra deve iniziare a dimostrare qualcosa”.

Infine, un commento sulle dichiarazioni di Maldini e sul tema della fedeltà al Milan:
Una bella storia. Siamo sempre alla ricerca di bandiere, quando un ex calciatore resta così fedele ai suoi concetti io sono felice. Tengo una porta aperta al massimo per la Nazionale”.

