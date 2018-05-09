Bucchioni: "Svolta DV stop autofinanziamento. Corvino non mi convince"

Il famoso opinionista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno: "Se il Milan stasera vince la Coppa Italia, la Fiorentina è praticamente fuori dall’Europa League. Se così dovesse andare, nello scontro...

Il famoso opinionista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno: "Se il Milan stasera vince la Coppa Italia, la Fiorentina è praticamente fuori dall’Europa League. Se così dovesse andare, nello scontro diretto di domenica prossima i nerazzurri avrebbero molte più motivazioni rispetto ai già qualificati rossoneri. Pioli? E’ l’artefice di quello che stiamo vivendo oggi. Ha avuto il merito di non lamentarsi nei momenti di difficoltà, anche se forse non gli avevano costruito la rosa che si aspettava. Non si è mai scoraggiato e ha trasmesso la cultura del lavoro alla sua squadra. Inoltre, ha gestito in maniera straordinaria il dramma del 4 marzo scorso. Ci vuole equilibrio, però, perché non possiamo pensare di avere in casa il nuovo Ferguson da un giorno all’altro. Mercato? Se la Fiorentina vuole migliorare deve liberarsi di giocatori come Gaspar, Maxi Olivera e Cristoforo. Da quello che so io, i Della Valle sono pronti a mettere qualcosa di tasca propria se ci sarà bisogno di spendere, il che significa derogare dall’autofinanziamento. Corvino? Il mercato dell’estate scorsa continua a non convincere, è stata una sessione improvvisata. Mi aspettavo molto di più da un dirigente esperto come lui. Cessioni? Non mi oppongo se poi i soldi vengono re-investiti con criterio, senza farsi trovare impreparati. Servono quattro colpi mirati”.