Bucchioni su Palladino: "Non ha la mentalità da manager, entra troppo in conflitto con le società"

Il giornalista ha parlato del tecnico campano del Bologna ed ex viola

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni ha affrontato diversi temi legati all'ambiente gigliato, soffermandosi sul giovane talento Federico Croci e ripercorrendo l'esperienza di Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina.

Il retroscena sugli addii di Palladino"Perché si arriva sempre alla rottura dopo appena un anno? Sappiamo bene cos'è accaduto con l'Atalanta: se in sede di rinnovo pretendi una clausola di uscita nel caso arrivasse la chiamata di una big, è naturale che la dirigenza orobica si indispettisca, considerando che parliamo di un club stabilmente in Champions League negli ultimi anni. Una dinamica simile si era già verificata a Firenze, dove l'addio maturò dopo aver fissato traguardi che non trovavano piena condivisione. Con la società viola si arrivò allo scontro persino su figure interne come il medico sociale e l'accompagnatore".

I limiti caratteriali e le doti tattiche del tecnico"Chi allena deve saper ragionare anche con la mentalità da manager, senza farsi guidare da un'ambizione eccessiva. Detto ciò, ha doti indiscutibili: sa compattare lo spogliatoio rendendo ogni gruppo estremamente unito. Sulla panchina della Fiorentina ha espresso il gioco più pragmatista e 'italianista' possibile, mentre ora a Bologna sta tentando una proposta tattica differente. Probabilmente, il suo vero limite risiede in una certa rigidità di carattere".

L'attenzione sul giovane Federico Croci"Mancini i giovani li segue dal vivo. Si è recato persino al Viola Park per assistere a una gara della Fiorentina Primavera e osservare da vicino Federico Croci, un classe 2010 del quale sentiremo certamente parlare molto presto".