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Bucchioni su Palladino: "Non ha la mentalità da manager, entra troppo in conflitto con le società"

Il giornalista ha parlato del tecnico campano del Bologna ed ex viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2026 18:39
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Bucchioni su Palladino: "Non ha la mentalità da manager, entra troppo in conflitto con le società" -
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Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni ha affrontato diversi temi legati all'ambiente gigliato, soffermandosi sul giovane talento Federico Croci e ripercorrendo l'esperienza di Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina.

Il retroscena sugli addii di Palladino"Perché si arriva sempre alla rottura dopo appena un anno? Sappiamo bene cos'è accaduto con l'Atalanta: se in sede di rinnovo pretendi una clausola di uscita nel caso arrivasse la chiamata di una big, è naturale che la dirigenza orobica si indispettisca, considerando che parliamo di un club stabilmente in Champions League negli ultimi anni. Una dinamica simile si era già verificata a Firenze, dove l'addio maturò dopo aver fissato traguardi che non trovavano piena condivisione. Con la società viola si arrivò allo scontro persino su figure interne come il medico sociale e l'accompagnatore".

I limiti caratteriali e le doti tattiche del tecnico"Chi allena deve saper ragionare anche con la mentalità da manager, senza farsi guidare da un'ambizione eccessiva. Detto ciò, ha doti indiscutibili: sa compattare lo spogliatoio rendendo ogni gruppo estremamente unito. Sulla panchina della Fiorentina ha espresso il gioco più pragmatista e 'italianista' possibile, mentre ora a Bologna sta tentando una proposta tattica differente. Probabilmente, il suo vero limite risiede in una certa rigidità di carattere".

L'attenzione sul giovane Federico Croci"Mancini i giovani li segue dal vivo. Si è recato persino al Viola Park per assistere a una gara della Fiorentina Primavera e osservare da vicino Federico Croci, un classe 2010 del quale sentiremo certamente parlare molto presto".

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