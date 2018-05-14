Bucchioni: "Squadra modesta. Chi afferma il contrario vuole il male della Fiorentina"
Bucchioni ha parlato molto polemicamente alla trasmissione al Pranzo con il Pentasport: "La squadra è una squadra modesta e non si può dire che è forte. Anche Pioli sa questo. Chi afferma il contrario...
A cura di Redazione Labaroviola
14 maggio 2018 13:24
Bucchioni ha parlato molto polemicamente alla trasmissione al Pranzo con il Pentasport: "La squadra è una squadra modesta e non si può dire che è forte. Anche Pioli sa questo. Chi afferma il contrario vende illusioni e questo è sbagliato. Affermare che la Fiorentina attuale possa lottare per grandi posizioni è voler male alla squadra"