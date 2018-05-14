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Bucchioni: "Squadra modesta. Chi afferma il contrario vuole il male della Fiorentina"

Bucchioni ha parlato molto polemicamente alla trasmissione al Pranzo con il Pentasport: "La squadra è una squadra modesta e non si può dire che è forte. Anche Pioli sa questo. Chi afferma il contrario...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2018 13:24
Bucchioni: "Squadra modesta. Chi afferma il contrario vuole il male della Fiorentina" -
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Bucchioni ha parlato molto polemicamente alla trasmissione al Pranzo con il Pentasport: "La squadra è una squadra modesta e non si può dire che è forte. Anche Pioli sa questo. Chi afferma il contrario vende illusioni e questo è sbagliato. Affermare che la Fiorentina attuale possa lottare per grandi posizioni è voler male alla squadra"

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