Bucchioni: "Squadra modesta. Chi afferma il contrario vuole il male della Fiorentina"

Bucchioni ha parlato molto polemicamente alla trasmissione al Pranzo con il Pentasport: "La squadra è una squadra modesta e non si può dire che è forte. Anche Pioli sa questo. Chi afferma il contrario...

A cura di Redazione Labaroviola 14 maggio 2018 13:24

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