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Bucchioni sicuro: "Fiorentina, la trattativa con Commisso è in dirittura di arrivo. Sarà il nuovo proprietario"

Arrivano certezze su il futuro societario della Fiorentina, a riportarlo è il noto giornalista Enzo Bucchioni. Questo è quello che ha postato l'opinionista sul proprio profilo Twitter:@acffiorentina L...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 giugno 2019 13:08
Bucchioni sicuro: "Fiorentina, la trattativa con Commisso è in dirittura di arrivo. Sarà il nuovo proprietario" -
Rassegna Stampa
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Bucchioni
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Arrivano certezze su il futuro societario della Fiorentina, a riportarlo è il noto giornalista Enzo Bucchioni. Questo è quello che ha postato l'opinionista sul proprio profilo Twitter:

@acffiorentina La trattativa con #Commisso in dirittura d’arrivo...

Bucchioni sicuro: "Fiorentina, la trattativa con Commisso è in dirittura di arrivo. Sarà il nuovo proprietario"

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