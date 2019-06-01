Bucchioni sicuro: "Fiorentina, la trattativa con Commisso è in dirittura di arrivo. Sarà il nuovo proprietario"

Arrivano certezze su il futuro societario della Fiorentina, a riportarlo è il noto giornalista Enzo Bucchioni. Questo è quello che ha postato l'opinionista sul proprio profilo Twitter:@acffiorentina L...

A cura di Redazione Labaroviola 01 giugno 2019 13:08

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