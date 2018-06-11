Bucchioni: “Settimana decisiva per Chiesa. La Fiorentina valuta le offerte”

Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "La Fiorentina, per i segnali che ho io, sarebbe anche disponibile a valutare proposte di un certo tipo e a logica calcistica è anche comprensibile. P...

A cura di Redazione Labaroviola 11 giugno 2018 16:54

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