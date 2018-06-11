Bucchioni: “Settimana decisiva per Chiesa. La Fiorentina valuta le offerte”
Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "La Fiorentina, per i segnali che ho io, sarebbe anche disponibile a valutare proposte di un certo tipo e a logica calcistica è anche comprensibile. P...
Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Bruno: "La Fiorentina, per i segnali che ho io, sarebbe anche disponibile a valutare proposte di un certo tipo e a logica calcistica è anche comprensibile. Però è il momento di dire sì o no, non si può portarci dietro il tormentone per tutta l’estate come è accaduto per alcuni giocatori l’anno scorso. Per quello che so io la posizione della Fiorentina inizia a vacillare, ma toccherà ai Della Valle dare l’ultima parola. Ci sono da fare delle valutazioni calcistiche, secondo me se riesci a scatenare un’asta e ricavare 70-80 milioni da Chiesa puoi fare una squadra anche più forte, il Napoli l’ha dimostrato in questi anni vendendo il pezzo pregiato e reinvestendo i soldi. Questa potrebbe essere una settimana cruciale per decidere che posizione tenere.