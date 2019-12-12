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Bucchioni: "Serviva Gattuso, ma ha detto no ai viola. Se salta Montella, subito un traghettatore.."

Il noto giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva in merito alle vicende viola:"Montella per ora è ancora al timone della squadra per un'evidente mancanz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 13:44
Bucchioni: "Serviva Gattuso, ma ha detto no ai viola. Se salta Montella, subito un traghettatore.." -
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Il noto giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva in merito alle vicende viola:
"Montella per ora è ancora al timone della squadra per un'evidente mancanza di sostitut. Se salta, la Fiorentina si attiverà per un traghettatore. Obiettivo vero è poi prendere un allenatore dal grande appeal a giugno. Gattuso è il tipo di allenatore adatto a dare uno scossone al gruppo, essendo quella viola una squadra con poca anima e poca grinta. Credo che una delle proposte rifiutate da Ringhio sia stata proprio quella del club di Commisso".

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