Bucchioni: "Serve un centrocampista di qualità e un attaccante. Pioli rispecchia il ribasso"

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:“I difetti che sta dimostrando la Fiorentina non mi sorprendono, lo sto dicendo da quest’estate. Mi ha sorpreso in...

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Blu, queste le sue parole:

“I difetti che sta dimostrando la Fiorentina non mi sorprendono, lo sto dicendo da quest’estate. Mi ha sorpreso invece il fatto che tutti quelli che avevano gli occhi foderati di prosciutto si siano svegliati solo dopo la partita contro la Juventus. Manca un centrocampista di qualità e un attaccante. Qualcuno ha detto che questa squadra era da secondo posto, qualcun’altro che poteva andare in Champions: dove sono finite queste persone?

Anche se non sarà facile, a gennaio prenderei prima di tutto un giocatore in grado di dettare i tempi a centrocampo, così da spostare Veretout nel suo ruolo naturale di mezz’ala. Un giocatore di quel tipo ce l’avevi, era Badelj, ma lo hai lasciato andare via troppo facilmente. Andrebbe preso anche un esterno destro, Milenkovic non sa attaccare su quella fascia.

Inutile chiedere di più a Pioli, è un allenatore che rispecchia questo progetto al ribasso. Non credo che succederà qualcosa, basta guardare al passato e a quello che non è stato fatto con Sousa. La Fiorentina non esonera gli allenatori per paura di pagare di più”