Bucchioni: "Serve qualità, ora dentro Pjaca. Veretout sprecato come regista, lo faccia Fernandes"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento viola ai microfoni di Radio Blu: "Va bene l’equilibrio, ma serve qualcuno come Pjaca che dia qualità. La manovra - le sue parole - non è ancora flu...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento viola ai microfoni di Radio Blu: "Va bene l’equilibrio, ma serve qualcuno come Pjaca che dia qualità. La manovra - le sue parole - non è ancora fluidissima, serve un po’ di genialità. Perché perdere un valore come Veretout, schierandolo in mezzo al campo? Non c’è un altro in rosa con le sue qualità. A Napoli è sembrato spaesato: riportarlo nel ruolo naturale con Fernandes mediano può essere la mossa giusta".