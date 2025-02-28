Bucchioni: "Questo calcio nel 2025 non si può vedere, a marzo la Fiorentina non sa ancora come giocare"

Secondo Bucchioni Palladino è fuori strada anche nella disamina, nessuno ha attaccato i giocatori, piuttosto lui se loro non sanno cosa fare

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni è intervenuto nel dopo gara ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Queste le sue dichiarazioni:

"Stasera si trattava di ripartire, teniamoci caro il risultato. da quello che si è visto però i dati sono drammatici. Il Lecce è una delle peggiori squadre del campionato, hanno il peggiore attacco, ma hanno fatto più possesso, e tirato 8 volte"

"Questo tipo di calcio nel 2025 non si può più vedere. Il giocatore che ha giocato piu in verticale è stato De Gea, non si è vista manovra, gioco di squadra. Palladino deve muoversi a dare un'identità a questa squadra. Non siamo noi giornalisti che siamo cattivi, ma vedo una Fiorentina che non rende per i valori che ha. La situazione è complicata , il rischio di andare fuori dall'Europa c'è, inutile nascondersi. Parliamo di calcio, siamo a Marzo e questa squadra non sa ancora come giocare"

"Chi ha mai attaccato i giocatori? i giocatori danno sempre il massimo, semmai ce la siamo presi con lui se loro non sanno cosa fare. Stasera mi aspettavo una squadra aggressiva, invece nulla, ci siamo trascinati fino alla fine cercando di perdere tempo già a mezz'ora dalla fine. Da Giovedi serve vedere qualcosa di diverso. La Fiorentina ce l'ha i giocatori ed ha tante soluzioni nel suo organico. A questo punto Palladino in tutti casi non è più sostituibile, resta sino a fine stagione"