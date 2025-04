Bucchioni: “Questa è la rosa della Fiorentina più forte degli ultimi 10 anni. Fagioli resterà a Firenze”

Enzo Bucchioni ha parlato delle ultime di casa Fiorentina a Radio Bruno, queste le parole del giornalista dopo la vittoria viola contro l’Atalanta:

“Quella di domenica è stata la partita più bella della stagione da un punto di vista tattico, contro la Juventus no perchè non ha opposto resistenza. Abbiamo visto una difesa alta, un pressing che non avevamo mai visto. La ricetta è dare sempre la palla a Kean ma almeno adesso vediamo dei movimenti intorno a lui. Questa è una grande squadra, qualcuno non voleva vederlo, il Milan è più forte nella rosa ma l’Atalanta no se vediamo i singoli presi uno per uno.

In questi mesi hai pagato l’assenza del gioco, i giocatori ci sono e ci sono sempre stati, ci sono 8 giocatori di livello internazionale. Questa è anche una squadra che è difficilmente migliorabili, non è facile trovare giocatori più forti di tanti titolari, devi aumentare complessivamente nella rosa, avere più soluzioni per la panchina e crescere nei 25 giocatori, nelle alternative ai titolari. Ci sono giocatori che non hai mai visto come Ndour che per me è molto valido.

Se ci fosse stato un gioco anche negli scorsi mesi e fosse stato trovato prima l’assetto giusto adesso la squadra sarebbe stata nelle prime 4 in classifica, adesso sei ottavo. Mi aspetto una crescita per gioco e personalità, sabato non sarà facile contro il Milan, il clima San Siro non sarà facile, se perdono anche contro la Fiorentina non so se escono da San Siro. Palladino aveva dimostrato di non essere pronto per certi livelli, adesso sta migliorando, un mese fa la situazione era difficile dopo Verona, tutti gli dicevamo di fare il 3-5-2. Se pensi di andare a giocare contro il Milan da favorita è un errore, devi essere umile e giocare con le solite armi che ha questa squadra: compattezza e ripartenza.

L’Atalanta è a fine ciclo ed ha un calendario difficilissimo, Gasperini ha detto che va via e l’ossatura della squadra ormai non c’è più perchè hanno capito che l’allenatore va via ed ha perso polso nello spogliatoio, vediamo la società quanto sarà forte nel mantenere tutti al loro posto, puoi fare la corsa anche su di loro. Alla Juventus forse era meglio fosse rimasto Motta per la Fiorentina, con Tudor possono fare solo meglio, stanno meglio in campo. Ci sono 6 squadre che possono ambire a tutti i posti.

Fagioli resta qui, la Fiorentina lo riscatterà, è uno dei più grandi talenti italiani che ci sono, lo ha anche detto Spalletti che se lo è portato all’Europeo e ci sono state parole su di lui di grandissimo apprezzamento. La sua permanenza è una delle poche certezze che si hanno. La campagna acquisti di quest’anno è stata molto importante, sia a in estate che in inverno. Nessuno sa quello che accadrà con Kean, il calciatore ha detto che sta bene qui. In 6 anni dal punto di vista tecnico il progetto tecnico è cresciuto molto. Questa è la squadra più forte degli ultimi 10 anni, hai perso qualcosa perchè l’allenatore è inesperto ed ha sbagliato qualcosa, hai lasciato 5/6 punti per strada importanti.