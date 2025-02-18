Bucchioni punge Gudmundsson: "Dà la sensazione di non voler essere protagonista alla Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha così parlato di Albert Gudmundsson dopo la sconfitta della Fiorentina per 2-0 contro il Como: "Bisognerebbe conoscere il giocatore e che tipo...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni ha così parlato di Albert Gudmundsson dopo la sconfitta della Fiorentina per 2-0 contro il Como: "Bisognerebbe conoscere il giocatore e che tipo di ragazzo è, che carattere ha. Non si capiscono tutti questi infortuni, col Como è uscito dopo aver battuto una culata saltando in maniera scomposta. È entrato con poca testa, si è fatto ammonire. Assenze continue, in precedenza una febbre che dura una settimana. Col Como poteva essere l'occasione di rilanciarlo e metterlo al centro della gara, in una partita in cui manca Kean non può partire dalla panchina. La sensazione che dà però è quella di un calciatore che non vuole diventare protagonista alla Fiorentina".