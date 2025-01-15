Bucchioni: "Pradé-Palladino può essere un confronto da cui tutti possono uscire migliori"

Il direttore di Italia 7 e noto giornalista ha parlato di Fiorentina e ha commentato la situazione dopo la sconfitta di Monza

Alla Gazzetta dello Sport, Enzo Bucchioni ha parlato della situazione in casa viola dopo Monza: "Per la Fiorentina, il 2024 si è chiuso malissimo e l'anno nuovo è partito anche peggio con una squadra che passeggia in campo e allora dico: ma dov'è finita la squadra delle otto vittorie di fila con le parate di De Gea e i gol di Kean? Si tratta di una risposta a cui nessuno sa rispondere però uno spartiacque esiste ed è il primo dicembre quando Bove si accasciò al Franchi, da lì i viola si sono smarriti e sono iniziati i battibecchi come lo sfogo di Pradé e la replica di Palladino. Dal confronto bisognerebbe uscire migliori e non con un esonero in tasca. Palladino deve recuperare Gudmundsson, Pongracic e Colpani che sono costati circa 50 milioni e mai visti come ci si aspettava, inoltre sul mercato Commisso vuole investire perché oltre a Folorunsho e Valentini, arriverà altro come un esterno e un difensore di gamba."

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