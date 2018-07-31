Bucchioni: "Pjaca? Sono due mesi che ci dicono che sono ore decisive, su Corvino..."

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Pjaca? Sono due mesi che le ore sono decisive… Corvino ha in mano il sì del giocatore, ma è tutto molto complesso".Prosegue sulla trattativa co...

A cura di Redazione Labaroviola 31 luglio 2018 20:31

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