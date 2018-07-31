Bucchioni: "Pjaca? Sono due mesi che ci dicono che sono ore decisive, su Corvino..."
Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Pjaca? Sono due mesi che le ore sono decisive… Corvino ha in mano il sì del giocatore, ma è tutto molto complesso".Prosegue sulla trattativa co...
Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: "Pjaca? Sono due mesi che le ore sono decisive… Corvino ha in mano il sì del giocatore, ma è tutto molto complesso".
Prosegue sulla trattativa con i bianconeri: "La Juventus può permettersi anche di tenere fermo il giocatore se non trova un accordo gradito, rischi di essere perdente in un braccio di ferro con i bianconeri. Loro possono venirti incontro on un’opzione su Chiesa, che tanto tra un anno andrà via. Oppure fatti dare Sturaro".
E su Corvino: "Ha rapporti difficili con molti operatori, non a caso lavora sempre con i soliti".
Conclude con una riflessone personale: "La realtà della Fiorentina è cambiata, non puoi stare bloccato, cedi un gioiello e reinvesti tutto subito".