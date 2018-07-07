Bucchioni: "Pjaca è di un livello troppo alto per la viola, sono pessimista. Pioli è insoddisfatto"

Questo un estratto delle parole di Enzo Bucchioni a Radio Bruno Toscana: "Pioli non è completamente soddisfatto, sono arrivati soltanto un portiere ed un terzino sconosciuto, però ecco siamo lontani a...

Questo un estratto delle parole di Enzo Bucchioni a Radio Bruno Toscana: "Pioli non è completamente soddisfatto, sono arrivati soltanto un portiere ed un terzino sconosciuto, però ecco siamo lontani anni luce dalla situazione dell’anno scorso. Se si pensa che in una rosa servono almeno 16/17 giocatori fatti, titolari in un certo senso, oggi la Fiorentina ne ha 9/10, non certo il 70/80% come voleva Pioli. A lui vanno fatti i complimenti, se la squadra pur con giocatori modesti ha avuto un senso il merito è stato suo e del lavoro sul campo. La speranza è che i nuovi arrivino il prima possibile. A me danno fastidio i tormentoni, questa storia di Pjaca ad esempio. Su di lui ho sempre avuto dei dubbi, spero di sbagliare ma ragionando con la mia testa non vedo come la Fiorentina possa comprare un giocatore di quel livello. ”.