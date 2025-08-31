Bucchioni: "Pioli formazione coraggiosa ma con criterio. Il Toro dietro ha grossi problemi"

Sul mercato Ceballos operazione fattibile, Comuzzo resta, Lindelof sfumato, dubbi sulla permanenza di Pablo Marí

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha rilasciato queste brevi dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana nel prepartita di Torino-Fiorentina:

"Pioli oggi presenta una formazione coraggiosa ma costruita sul Torino che è in crisi dietro. Mette tre punte ma con un centrocampo piu muscolare con Mandragora e Sohm che regala maggiore equilibrio. Sul mercato la sensazione è che Comuzzo non vada più via, Lindelof non arriva. L'unico che resta in dubbio dietro è Pablo Mari. Ceballos è un'operazione fattibile, lo prenderei subito, può far la differenza. Ha personalità e qualità, vede il gioco ed ha tiro da fuori. Sarebbe una mossa che dimostrerebbe grande ambizione."