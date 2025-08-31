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Bucchioni: "Pioli formazione coraggiosa ma con criterio. Il Toro dietro ha grossi problemi"

Sul mercato Ceballos operazione fattibile, Comuzzo resta, Lindelof sfumato, dubbi sulla permanenza di Pablo Marí

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2025 17:50
Bucchioni: "Pioli formazione coraggiosa ma con criterio. Il Toro dietro ha grossi problemi" -
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Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha rilasciato queste brevi dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana nel prepartita di Torino-Fiorentina:

"Pioli oggi presenta una formazione coraggiosa ma costruita sul Torino che è in crisi dietro. Mette tre punte ma con un centrocampo piu muscolare con Mandragora e Sohm che regala maggiore equilibrio. Sul mercato la sensazione è che Comuzzo non vada più via, Lindelof non arriva. L'unico che resta in dubbio dietro è Pablo Mari. Ceballos è un'operazione fattibile, lo prenderei subito, può far la differenza. Ha personalità e qualità, vede il gioco ed ha tiro da fuori. Sarebbe una mossa che dimostrerebbe grande ambizione."

 

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