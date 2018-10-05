Bucchioni: "Pioli è l'allenatore adatto ai Della Valle, ma per puntare in alto serve altro..."

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: “Pjaca? E’ il giocatore che può farti cambiare passo. Se torna ai suoi livelli, la Fiorentina ha un tridente di grande qualità. Mi aspetto che p...

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Blu: “Pjaca? E’ il giocatore che può farti cambiare passo. Se torna ai suoi livelli, la Fiorentina ha un tridente di grande qualità. Mi aspetto che possa crescere”.

Prosegue sull’impiego in campo del croato: “Forse avrebbe bisogno di giocare più in mezzo e vicino a Simeone, in modo da avere meno compiti difensivi”.

E su Pioli: “Qui ha fatto benissimo, lo scorso anno aveva una squadra modesta e gli ha dato gioco e personalità. Ha gestito benissimo il momento delicato della scomparsa di Astori, è lui il vero leader del gruppo”.

Spende alcune parole anche per il legame tra il mister e la società: “È l’allenatore che fa per i Della Valle, sia per i rapporti che per i modi di fare, credo sia giusto puntare su di lui. Oggi l’uomo perfetto per le ambizioni del club”.

Conclude con un pensiero personale: “E’ un allenatore da sei e mezzo, ma se l’obiettivo diventa la Champions forse potrebbe servire qualcosa di diverso”.