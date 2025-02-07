Bucchioni: "Palladino ha fatto un capolavoro, in emergenza ha disintegrato l'Inter campione in carica"

Il noto giornalista e direttore di Italia 7 ha esaltato il capolavoro tattico di Palladino nel successo di ieri

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per commentare la vittoria viola contro i nerazzurri: "L'ha vinta Palladino, poco da dire. Ha fatto una prestazione eroica contro un'autentica corazzata che è stata annientata dalla Fiorentina con un capolavoro tattico unico che ci fa vedere quanto sia bravo il nostro allenatore. L'Inter è forte sugli esterni e lui ha chiuso le fasce con due terzini contro l'avversario, grinta folle, concentrazione e voglia di vincere. Facciamo l'esempio di Gosens che corre e chiude l'avversario, poi recupera palla ed esulta, questa roba qui è benzina pura. Da questa vittoria avrai una carica pazzesca perché ti fa crescere l'autostima e ti fa vedere che la Champions non è un miraggio. A Milano arriveranno anche i nuovi e per l'Inter l'allarme suona forte."

Sul mercato: "Dovevi mandar via prima tutti quelli che seguivano meno il tecnico, ma comunque l'hai fatto ed ora lo spogliatoio viaggia forte. In estate hai cominciato un'opera di rinnovamento importante perché dopo 3 finali bisognava ripartire da zero ed adesso ci sei. Chi è andato via, aveva finito la sua esperienza in viola e non aveva altro da dare alla causa."

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