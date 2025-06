Bucchioni: “Non mi preoccupano le offerte dall’Arabia per Kean, Pioli saprebbe guidarlo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva durante la trasmissione microfono aperto Enzo Bucchioni ha parlato della situazione relativa a Moise Kean, queste le sue parole:

“Non mi spaventa l’offerta dall’Arabia per Kean, è un ragazzo che ha 25 anni ed è ancora nel pieno della carriera. Mi spaventano di più le offerte dalla Premier League. La scelta più logica sarebbe quella di restare alla Fiorentina anche in ottica del Mondiale per prepararlo al meglio. La Fiorentina è una squadra che gioca per lui, in più c’è Pioli che saprebbe guidarlo al meglio.”