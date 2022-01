Bucchioni non ha dubbi: “Vlahovic non sbaglia una mossa, sembra un quarantenne”

“Vlahovic via anche per una questione di soldi? Ha una testa da quarantenne – ha detto Enzo Bucchioni a TMW Radio -, non sbaglia una mossa, una dichiarazione, è tutto proiettato al successo, vuole vincere come Donnarumma. Puoi mettergli addosso una corazza e non lo scalfisci. Lui è molto professionale, chi lo prende fa un grandissimo affare”.

