Bucchioni: "Il Napoli mi ha deluso, la Fiorentina sta bene e se la giocherà alla pari"

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Il Napoli mi ha molto deluso, mi aspettavo un atteggiamento diverso, ma l’aver saputo l’andamento della sfida del City in Ucraina h...

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio: "Il Napoli mi ha molto deluso, mi aspettavo un atteggiamento diverso, ma l’aver saputo l’andamento della sfida del City in Ucraina ha dato il colpo finale a una squadra che non ha messo in campo le giuste motivazioni".

Prosegue sempre sul Napoli: "Il problema principale è fisico, con gli azzurri che già dalla sfida di Udine avevano mostrato problemi in tal senso, poi ribaditi con la Juve e stasera".

E conclude proprio sulla prossima sfida che vedrò i partenopei opposti alla Fiorentina di Pioli: "Ora affronterà una Fiorentina che sta bene e che, contrariamente a quanto avremmo pensato un mesetto fa, si giocherà la partita alla pari. Parliamoci chiaro: il Napoli è a fine ciclo, se non vince lo scudetto quest’anno, non lo vince più".