Bucchioni: ''L'Inter è già all'attacco per Chiesa, il Napoli subito dopo. Federico resisterà alle proposte? Berna brucia ancora...''
Enzo Bucchioni scrive, nel suo editoriale per Tmw, del forte interesse dell'Inter nei confronti di Chiesa: "Piace moltissimo Chiesa. Spalletti lo conosce e lo segue da anni, l’attacco è già partito. L...
Enzo Bucchioni scrive, nel suo editoriale per Tmw, del forte interesse dell'Inter nei confronti di Chiesa: "Piace moltissimo Chiesa. Spalletti lo conosce e lo segue da anni, l’attacco è già partito. L’assedio è cominciato. Ora così, dopo De Laurentiis, in coda c’è anche Sabatini. Il ragazzo e il padre resisteranno? Federico ha un contratto fino al 2021 e tanto amore per la Fiorentina che gli proporrà a giorni di rinnovare fino al 2022 con un ingaggio triplicato subito e poi a salire. Sicuramente firmerà, ma la vicenda Bernardeschi brucia ancora… “.