Bucchioni: "L'esperienza di Pioli in viola è stata devastante, non lo riprende nessuno a breve"

Il direttore di Italia 7 ha parlato dell'ex tecnico viola

Nel suo intervento a Radio Sportiva, il direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha analizzato le ultime voci di mercato, concentrandosi sul possibile approdo di Moise Kean al Como e sull'ipotesi (più defilata) di vedere Stefano Pioli sulla panchina degli Azzurri.

Kean al Como? Un salto di qualità «Il Como si sta muovendo con grande intelligenza: ringiovanisce la rosa e alza l'asticella della qualità. L'interesse per Kean nasce da un limite evidente sotto porta, dove il grande volume di gioco e il possesso palla non sempre si sono tradotti in reti. Per questo serve un bomber puro: la società lariana ha messo gli occhi sull'attaccante della Fiorentina, un profilo che garantirebbe un netto passo in avanti rispetto alla deludente parentesi di Morata. Su Piccoli, invece, c'è la Lazio, a caccia di un centravanti».

L'enigma Pioli e l'ombra della Nazionale «Pioli come CT della Nazionale? Ci sono dinamiche temporali da considerare. È un tecnico importante che apprezzo molto anche a livello umano, ma viene da un'annata difficilissima alla Fiorentina e oggi l'Italia ha bisogno di entusiasmo. Quanto accaduto la scorsa stagione a Firenze resta un mistero, la parentesi più complessa della sua carriera arrivata a poca distanza dallo Scudetto col Milan. Un suo ingaggio rischierebbe di trasmettere un segnale sfavorevole, dando la sensazione di un allenatore che ha terminato la carica».