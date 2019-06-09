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Bucchioni: "La verità è che era da tempo che Corvino dava tutte le colpe a Pioli"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato sui social la brutta separazione tra la Fiorentina e Stefano Pioli: "La verità è che era da tempo che Corvino dava tutte le colpe a Pioli che lo avrebbe ric...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2019 19:24
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Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato sui social la brutta separazione tra la Fiorentina e Stefano Pioli: "La verità è che era da tempo che Corvino dava tutte le colpe a Pioli che lo avrebbe riconfermato. Se Pioli avesse avuto la fiducia dei Della Valle, non penso che si sarebbe dimesso".

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