Bucchioni: "La verità è che era da tempo che Corvino dava tutte le colpe a Pioli"
Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato sui social la brutta separazione tra la Fiorentina e Stefano Pioli: "La verità è che era da tempo che Corvino dava tutte le colpe a Pioli che lo avrebbe ric...
A cura di Redazione Labaroviola
09 giugno 2019 19:24
Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato sui social la brutta separazione tra la Fiorentina e Stefano Pioli: "La verità è che era da tempo che Corvino dava tutte le colpe a Pioli che lo avrebbe riconfermato. Se Pioli avesse avuto la fiducia dei Della Valle, non penso che si sarebbe dimesso".