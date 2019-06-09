Bucchioni: "La verità è che era da tempo che Corvino dava tutte le colpe a Pioli"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato sui social la brutta separazione tra la Fiorentina e Stefano Pioli: "La verità è che era da tempo che Corvino dava tutte le colpe a Pioli che lo avrebbe ric...

A cura di Redazione Labaroviola 09 giugno 2019 19:24

Condividi