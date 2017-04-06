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Bucchioni: “La Fiorentina vuole Pioli come allenatore, lo sta corteggiando ma non lo aspetterà a vita”

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Bucchioni: “La Fiorentina vuole Pioli come allenatore, lo sta corteggiando ma non lo aspetterà a vita”

Redazione

7 Aprile · 01:20

Aggiornamento: 7 Aprile 2017 · 01:20

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Questo un pezzo dell’editoriale di Enzo Bucchioni, giornalista fiorentino, su Tuttomercatoweb:

“Pioli sta lavorando benissimo come dimostrano i numeri, ma conoscendo il calcio non si meraviglia. Lui continua a lavorare per conquistare l’Europa League e guadagnare il rinnovo, ma a fine campionato chiederà soltanto una cosa: chiarezza. Dividersi, eventualmente, non sarà un problema. La Fiorentina lo corteggia con insistenza e starà ad aspettare ancora un po’ con Di Francesco, Semplici, Maran e Mazzarri in lista d’attesa”

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