Bucchioni: “La Fiorentina ha preso allenatore di prima fascia. A Palladino è mancata maturità e personalità”

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi di giornata e tra questi si è soffermato sulla Fiorentina, alle prese con il primo giorno di ritiro al Viola Park. Queste le sue parole:

“Kean ha qualità tecniche importanti, ma devi farlo sentire importante e farlo sentire dentro al progetto tecnico. Pioli è un maestro nella gestione e ritroverà certe sensazioni. Troverà Dzeko che sarà importante per lui e un tecnico che saprà valorizzarlo. E’ una squadra che, per l’anno del centenario, si sta strutturando bene. La Fiorentina ha preso un allenatore di prima fascia, non succedeva dai tempi di Trapattoni. Ho grande fiducia.

Palladino? Fino al momento di quella drammatica domenica con l’Inter era andato bene. Ha cercato però di giocare come quando c’era Bove. L’allenatore maturo invece cerca altre soluzioni. E lì si è incartato, perché un altro Bove non l’ha trovato. E’ mancata personalità in molti frangenti, nei momenti di difficoltà soprattutto”.