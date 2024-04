Bucchioni sentenzia: “La Fiorentina è stanca, non può più reggere i più fronti”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Enzo Bucchioni che ha parlato della situazione in casa Fiorentina: “La squadra è stanca, non riesce più a reggere più fronti e questo lo vediamo soprattutto in campionato è come se spegnesse l’interruttore e lo riaccendesse in coppa, è una situazione che va avanti da tempo e adesso la squadra sta scegliendo quali partite giocare perché ha poche energie, quindi, le usa in certe situazioni che contano, il resto si vede che lascia perdere. Non è la sola ci mancherebbe, infatti in tante hanno il fiatone ora. La Fiorentina ha dato tutto, ha giocato tantissimo e ora sta pagando dazio, spero che riesca a giocare come sa in quelle partite che ci servono, per il resto non si può chiedere di più. Sosteniamo la squadra giovedì poi a fine maggio faremo i conti.”