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Bucchioni: ''La Fiorentina è ancora troppo lenta, servono novità offensive ed altre soluzioni''

Parole che devono forse sembrare un campanello d'allarme quelle dette da Enzo Bucchioni sulla Fiorentina a Radio Bruno.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2022 16:17
Bucchioni: ''La Fiorentina è ancora troppo lenta, servono novità offensive ed altre soluzioni'' -
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Bucchioni: ''La Fiorentina è ancora troppo lenta, servono novità offensive ed altre soluzioni''

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel consueto appuntamento con il PentaSport, Enzo Bucchioni ha parlato delle complessità che sta attraversando la Fiorentina:

''La Fiorentina deve essere più cinica. L'anno scorso la Fiorentina andava a mille, quest'anno stai giocando ad un ritmo molto più basso. In questo modo non ti crei lo spazio per segnare. Non è Cabral o Jovic, ma è tutta la squadra che non funziona. La Fiorentina deve capire come si è arrivati a questa situazione e del perché della mancanza di voglia. Senza rabbia giocare a calcio è complicato. Non credo sia un problema fisico, ma mentale. Forse, non c'è abbastanza tempo per preparare le partite. L'anno scorso la squadra è cresciuto con il gioco, creando molte soluzioni alla squadra. Il problema del mercato viola non è questa sessione, ma quella di Gennaio. Ikonè e Cabral non stanno rendendo come dovrebbero.''

DE CANIO SENTENZIA SULLA FIORENTINA

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