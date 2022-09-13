Bucchioni: ''La Fiorentina è ancora troppo lenta, servono novità offensive ed altre soluzioni''

Parole che devono forse sembrare un campanello d'allarme quelle dette da Enzo Bucchioni sulla Fiorentina a Radio Bruno.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel consueto appuntamento con il PentaSport, Enzo Bucchioni ha parlato delle complessità che sta attraversando la Fiorentina:

''La Fiorentina deve essere più cinica. L'anno scorso la Fiorentina andava a mille, quest'anno stai giocando ad un ritmo molto più basso. In questo modo non ti crei lo spazio per segnare. Non è Cabral o Jovic, ma è tutta la squadra che non funziona. La Fiorentina deve capire come si è arrivati a questa situazione e del perché della mancanza di voglia. Senza rabbia giocare a calcio è complicato. Non credo sia un problema fisico, ma mentale. Forse, non c'è abbastanza tempo per preparare le partite. L'anno scorso la squadra è cresciuto con il gioco, creando molte soluzioni alla squadra. Il problema del mercato viola non è questa sessione, ma quella di Gennaio. Ikonè e Cabral non stanno rendendo come dovrebbero.''

DE CANIO SENTENZIA SULLA FIORENTINA

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