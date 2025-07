Bucchioni: “Kean resta a Firenze, rinnova fino al 2030, ingaggio tra i 4 e i 5 milioni”

Il giornalista ed opinionista vicino alla Fiorentina Enzo Bucchioni facendo seguito alle parole pronunciate da Moise Kean nel corso della presentazione della squadra al Viola Park ha annunciato ai microfoni di Sportitalia la permanenza del bomber azzurro a Firenze:

“Kean resta a Firenze, rinnovo per 5 anni fino al 2030 con ingaggio tra i 4 e i 5 milioni. Resta da definire la questione della clausola che il giocatore vorrebbe comunque inserire. In queste settimane sono arrivate offerte ma la società ed il suo procuratore Lucci hanno lavorato a questa operazione. Soddisfatto anche il giocatore che anche stasera ha fatto capire di restare con grandi motivazioni. Ma la Fiorentina non si ferma qui, mancano ancora 3 colpi un difensore, un regista ed una seconda punta“