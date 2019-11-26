Bucchioni: "Il rapporto con Chiesa e la decisione sull’allenatore sono stati due errori estivi"

Il giornalista Bucchioni è stato intervistato a Radio Bruno sull'andamento della Fiorentina.Ecco le sue parole: "Tutti, compreso Commisso, speravano in una situazione di classifica migliore. La positi...

Il giornalista Bucchioni è stato intervistato a Radio Bruno sull'andamento della Fiorentina.

Ecco le sue parole: "Tutti, compreso Commisso, speravano in una situazione di classifica migliore. La positività e l’entusiasmo devono essere date dalla squadra che è in campo, non dalla dirigenza. Il legame con Chiesa e la decisione sull’allenatore sono stati due errori estivi, probabilmente guidati da considerazioni non calcistiche. Non so che reazione potrà avere Commisso ma ci sarà sicuramente un faccia a faccia con l’allenatore, la squadra è spenta e triste. Squadre molli come la Fiorentina non ne ho viste in Serie A nelle scorse settimane. Sembra tornato il Montella che ci ha quasi portato in serie B nel campionato passato. Chiesa? Tenerlo in estate era una mossa comprensibile e corretta dal punto di vista imprenditoriale, ma bisognava coinvolgere anche il giocatore ed il padre e fare un accordo un po’ come successe anni fa con Toni. Chiesa non riesce a fare la differenza e senza entusiasmo ed in preda alla negatività è inconsciamente condizionato. Lui e suo padre sono rimasti scottati anche dal rapporto con i Della Valle, gli avevano promesso un aumento salariale ma non è mai arrivato. Tutto questo ha contribuito alla situazione difficile attuale".