Bucchioni: "Il gol subito al 94' dalla Fiorentina non è da big. Due colpi sul mercato per la Champions"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato al Tgr Toscana del pareggio della Fiorentina e Cagliari e degli ultimi colpi di mercato

Enzo Bucchioni, voce da sempre attenta alle vicende viola, ha analizzato su TGR Toscana l’esordio della Fiorentina in campionato contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“Non è stata una buona prestazione – ha osservato Bucchioni – ci si aspettava di più. Probabilmente la sfida di Conference ha lasciato qualche strascico. Nel primo tempo la squadra è apparsa spenta, nella ripresa ha reagito e ha trovato il gol. Ma una Fiorentina che vuole crescere deve imparare a vincere anche le partite sporche: subire il pareggio a due minuti dalla fine non è da grande. Una vera big deve saper portare a casa la vittoria anche senza meritare del tutto”.

Bucchioni ha poi virato sul mercato, soffermandosi su Piccoli:

“Piccoli sarà presentato domani e potrà essere già a disposizione contro il Torino. È un giocatore che da anni porta con sé aspettative importanti: ora deve dimostrare tutto il suo valore. In generale mi aspetto ancora un paio di colpi, soprattutto un difensore e un centrocampista, per consentire alla Fiorentina di posizionarsi stabilmente in zona Champions. Nell’ultima settimana di mercato, però, può succedere di tutto”.