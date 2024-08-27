Bucchioni: "Il gioco di Palladino è complicato da applicare subito, però era lecito aspettarsi di più anche da lui"
Il noto giornalista ha commentato la situazione in casa Fiorentina dopo il pareggio di domenica contro il Venezia
Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni che ha commentato la situazione attuale in casa Fiorentina: "Ho visto tanta negatività intorno a questa squadra, è vero siamo partiti male però non voglio fare processi, siamo ancora ad agosto e tanti giocatori devono ancora capire cosa fare in campo. Va bene per me questa non è un'attenuante perché questi giocatori dovevano battere il Puskas e il Venezia lo stesso. Ti manca Gudmundsson che ancora non si è visto, spero che Pongracic non sia questo, in particolare lui si è lamentato perché si trova sempre uno contro uno ma è questo il gioco di Palladino, capiamoci. Colpani è in ritardo fisico e si vede, non è mai stato un leone anche a Monza però per ora cammina."
Su Palladino: "Non voglio criticare nessuno, però, è da circa un mese e mezzo che lavora con la maggioranza dei giocatori e ancora non si vede niente di definito. La Fiorentina non è compatta, il centrocampo non fa filtro e gli esterni non riescono a fare la doppia fase cioè di chiudere sul secondo palo e di rientrare, mancano i movimenti globali. Anche i trequarti fanno fatica a rientrare a centrocampo per lavorare a 4 come vorrebbe, i problemi sono nella fase di non possesso. Mi auguro che giovedì si vada in Ungheria e si passi il turno altrimenti la stagione prende una brutta china."
https://www.labaroviola.com/di-marzio-conferma-moreno-si-unira-alla-squadra-di-palladino-per-lui-la-fiorentina-paghera-5-milioni/265780/