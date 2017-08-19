Bucchioni: "Fiorentina intrigante, il mercato non è chiuso. Corvino vuole la ciliegina Politano..."

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: “Sono moderatamente soddisfatto dal mercato viola dopo gli ultimi colpi. Quelli che erano stati acquistati prima erano solo del ‘colpetti’. St...

Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: “Sono moderatamente soddisfatto dal mercato viola dopo gli ultimi colpi. Quelli che erano stati acquistati prima erano solo del ‘colpetti’. Sta nascendo una squadra intrigante. E’ stato decisivo l’intervento di Diego Della Valle per gli ultimi arrivi. Ora servirebbe qualcosa sugli esterni difensivi, gli interpreti in quel ruolo mi convincono poco. Gaspar mi lascia qualche dubbio e Olivera non lo avrei tenuto. Sono curioso invece di vedere Biraghi all’opera.

Mi piace molto il centrocampo, con l’arrivo di Benassi e la conferma di Badelj. Il mercato viola non è chiuso, anche perché i soldi ci sono. Mi risulta che la Fiorentina voglia fortemente Politano. Giaccherini? E’ un giocatore che tecnicamente e caratterialmente mi piace molto, ma ho dei dubbi sull’età e l’ingaggio”.