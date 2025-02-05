Bucchioni: "Fagioli può tornare ad essere il Modric italiano a Firenze"

Il noto giornalista e direttore di Italia 7 ha parlato dell'arrivo del nuovo centrocampista viola dalla Juve

A Radio Sportiva è intervenuto Enzo Bucchioni che ha commentato il trasferimento di Fagioli a Firenze: "A Torino dei giocatori si intristiscono lo si vede con Kean che è sempre stato un buon attaccante, ma alla Juve faceva fatica perché non credevano in lui e lo stesso vale con Fagioli. In estate hanno preso Kopmeiners,Douglas Luiz e Thuram, quindi per lui era difficile emergere e per questo motivo lo hanno ceduto. In più la Juve voleva dei soldi e poteva monetizzare questa cessione, mentre per i viola è ottimo, giocatore tecnico e forte. Ricordiamo che da piccolo era chiamato il Modric italiano, a Firenze può tornare ad esserlo."

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