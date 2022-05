Bucchioni difende la società: “Hanno fatto bene a vendere Vlahovic a gennaio, presi 3 buoni giocatori”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo di Sampdoria-Fiorentina, queste le sue parole:

“Sono allibito, non mi spiego come sia potuto succedere dopo aver giocato la miglior partita dell’anno contro la Roma, non ho spiegazioni, quello che è successo è umanamente inspiegabile. Sono analisi che dovrebbero fare in società e l’allenatore, per spiegare quello che è successo, è stata una questione psicologica. Eravamo imbalsamati, il primo gol della Sampdoria è arrivato di petto.

Sabato credo che ritroveremo la Fiorentina, il calo non c’è mai stato quando abbiamo incontrato una squadra più forte. Ieri c’è stata una follia calcistica, non lo so da un punto di vista tattico, fisico, psicologico cosa sia successo. Contro l’Udinese ti attacchi alle scelte sbagliate, a ieri a cosa ti attacchi Sabato mi aspetto 40 mila persona, se ci fosse un dio del calcio.

Vlahovic andava venduto, quella cessione andava fatta perchè a giugno avresti preso meno soldi. Gli acquisti non sono stati sbagliati, erano buon giocatori, Cabral ha fatto 70 gol in Svizzera, sono stati presi tre buoni giocatori a gennaio, anche se adesso, ad essere onesti, nessuno dei tre mi convince. Io mi devo fidare dei dirigenti della Fiorentina, hanno speso cifre importanti per i giocatori, non hanno preso mica 3 Ficini, con tutto il rispetto per Ficini.

Abbiamo 20 punti in più rispetto alla scorsa stagione con gli stessi giocatori, il mio giudizio cambia poco se arriviamo settimo oppure ottavi. La stagione rimane molto positivo. Non so perchè Commisso sia assente, mi dicono che verrà ad agosto, la sua presenza è importante.

Questa squadra ha 20 punti in più della scorsa stagione giocando praticamente con gli stessi giocatori ad accezione di 2/3 giocatori, il rendimento dei giocatori è nettamente migliorato, c’erano quasi tutti anche la scorsa stagione. Veniamo da tre anni in cui abbiamo lottato sempre per la retrocessione, quest’anno siamo in lotta per l’Europa, il balzo in avanti è stato netto, non possiamo discutere l’allenatore. Andare in Europa non era l’obiettivo, l’obiettivo era fare meglio dell’anno scorso e dare identità con un gioco, quest’obiettivo è stato centrato. Questa squadra ha futuro, ha una buona base di lavoro, sono state messe le basi per il futuro”

