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Bucchioni difende la Fiorentina sul cambio del stemma: ''La storia è stata rispettata con il giglio"

Questa mattina Firenze si è svegliata con le critiche della Curva Fiesole alla società viola per il cambio dello stemma della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2022 18:08
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Bucchioni difende la Fiorentina sul cambio del stemma: ''La storia è stata rispettata con il giglio"

Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del nuovo logo della Fiorentina, che la società toscana ha recentemente presentato. Queste le sue parole:

''Firenze storicamente come città si è divisa su tutto, non mi stupiscono affatto le polemiche nate fra i tifosi in merito al nuovo logo. In realtà è tutta una questione di marketing, scelta comprensibile dal punto di vista societario. Le radici vanno sempre rispettate ma se vogliamo dirla tutta il logo è quasi lo stesso di quando la Viola perse la Coppa Campioni contro il Real Madrid. A me non dispiace, non condivido le critiche più aspre. C'è stata una rivisitazione ma non si sono inventati nulla.''

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