Bucchioni: ''Date 2 milioni e mezzo a Chiesa. Ecco quando i Della Valle hanno deciso di smettere di investire in Fiorentina. Andrea più disamorato di Diego...''

Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu: "Finora chi ha fatto peggio è il team mercato, con oltre 70 milioni mi sarei aspettato una squadra in grado di puntare per l’Europa....

Enzo Bucchioni ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu: "Finora chi ha fatto peggio è il team mercato, con oltre 70 milioni mi sarei aspettato una squadra in grado di puntare per l’Europa. Poi metto la società, Pioli e squadra li salvo. I mancati acquisti di gennaio 2016 sono da ricondurre ad un momento di incertezza del gruppo Tod’s, un momento con tanti segni meno. Da lì si è presa la decisione di fermare gli investimenti per la Fiorentina. La situazione di autofinanziamento non mi stupisce. Andrea Della Valle me lo raccontano più lontano e disamorato di Diego, non a caso quest’ultimo se ne sta occupando di più. Chiesa? Per dare un segnale bisogna offrirgli 2,5 milioni d’ingaggio".